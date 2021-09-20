Небесне тіло 2021 RL3 пролетить за 2,9 мільйони кілометри від нашої планети на швидкості 80,5 км/год.

Менш ніж через добу орбіту Землі на величезній швидкості перетне великий астероїд, однак попередньо загрози для існування землян він не представляє.

Про це повідомляє Daily Mail.

Йдеться про небесне тіло 2021 RL3 - це астероїд розміром від 50-110 метрів, що можна порівняти з розміром пам'ятника-музею "Батьківщина-мати" в Києві (102 м).

За даними NASA, перетин відбудеться близько 1:30 21 вересня. У цей час 2021 RL3 на швидкості 80,5 км/год підлетить до землі на відстань 2,9 млн км. Це в 7,5 раза більше за відстань до Місяця (384,4 тис. км), тому безпосередньої загрози для нашої планети він не представляє.

Але це все одно менше, ніж до будь-якої іншої планети Сонячної системи.

2021 RL3 має еліптичну орбіту, яка проходить в основному між Марсом і Юпітером. Оминувши Землю, астероїд продовжить свій хід

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Після цього очікується, що він облетить Сонце, перш ніж відправитися далі за своєю орбітою.

Варто зазначити, що на орбіту Землі щодня потрапляє понад 100 тонн крихітних космічних об'єктів і космічного сміття. Як вважається, все, що менше за легковий автомобіль, здатне згоріти в атмосфері і не вважається загрозою для планети.

Автор: Станіслав Кожемякін