Комета Нісімура пройде повз Землю наступного тижня.

За словами астрономів, спостерігачі за небом отримують "рідкісну і захоплюючу можливість" побачити рідкісну комету на власні очі.

Як повідомляє Іndependent, комету Нісімура виявили тільки в серпні, але наблизиться вона до Землі вже за тиждень - незадовго до світанку у вівторок, 12 вересня.

За словами професора Бреда Гібсона, директора центру астрофізики імені Е.А. Мілна в університеті Халла, об'єкт, який рухається в космосі зі швидкістю 240 000 миль на годину (386 242 км/год - УНІАН), вже видно неозброєним оком.

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Професор Гібсон сказав, що анарзі Нісімуру можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до світанку, якщо подивитися зі сходу на північний схід, в бік серпа Місяця та Венери.

"Кометі потрібно 500 років, щоб здійснити оберт навколо Сонячної системи, Землі - один рік, а зовнішнім планетам - багато десятиліть", - сказав професор.

Відзначається, що комета Галлея, що викликала великий інтерес під час свого останнього візиту до землі в 1986 році, здійснює оберт навколо Сонячної системи за 76 років.

"Тому сказати, що це унікальна можливість побачити Нішімуру, не буде перебільшенням", - каже професор.

Комета Нісімури - що про неї відомо

Комета C/2023 PI названа на честь японського астрофотографа Хідео Нісімури, який зафіксував її 11 серпня, коли робив знімки неба з довгою витримкою.

Комета пройде найближче до Сонця 17 вересня, тоді вона буде знаходитися всього за 43 мільйони кілометрів від нас. За словами вчених, існує реальна ймовірність, що комета не витримає такого близького прольоту.

Вчені все ще намагаються оцінити розмір Нісімури, але професор Гібсон вважає, що її діаметр може варіюватися від декількох сотень метрів до 1,5 - 3 кілометрів.

Передбачається, що комета може бути причиною щорічного метеорного потоку під назвою Сигма-гідриди, який відбувається в грудні кожного року.

Небезпеки зіткнення Нісімури з Землею немає, оскільки астрономи ретельно розрахували її орбіту та швидкість руху.

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