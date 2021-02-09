Повз Землю пролетить великий астероїд / фото ua.depositphotos.com
На цьому тижні астероїд під назвою 2021 CO наблизиться до Землі ближче, ніж Місяць.
Про це повідомляє Express.
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Як повідомляється, максимальне зближення з нашою планетою відбудеться 11 лютого. В даний час астероїд рухається через Сонячну систему з вражаючою швидкістю - 11,6 кілометра в секунду. Це понад 41000 кілометрів на годину.
За даними вчених, довжина астероїда становить 32 метри, що приблизно відповідає розміру бразильської статуї Христа.
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