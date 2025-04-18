Вчені раніше дійшли висновку, що ці гробниці були побудовані для стародавніх елітних династій із кровозмісними шлюбами.

Археологи довгий час припускали, що гробниці кам'яного віку в Ірландії були побудовані для королівської сім'ї. Однак новий аналіз ДНК 55 скелетів, знайдених у цих 5000-річних могилах, припускає, що гробниці були побудовані для громади, а не для правлячої династії.

Як пише Live Science, у період неоліту в Ірландії, який тривав приблизно з 3900 до 2500 року до н.е., люди будували "мегалітичні пам'ятники" - великі кам'яні споруди, які містили людські кістки та кремовані останки. Хоча пам'ятники чітко позначали поховання, археологи сперечалися про те, хто був похований у них і чи слугували гробниці іншим цілям.

Важливо, що ранні дослідження ДНК показали, що люди, які побудували ці пам'ятники, були ранніми хліборобами, які пасли худобу та вирощували зерно. Вчені також дійшли висновку, що ці гробниці були побудовані для стародавніх елітних династій із кровозмісними шлюбами. Але дослідження, опубліковане в Cambridge Archaeological Journal, припускає, що археологи могли помилятися щодо особистості людей, похованих у гробницях, та їхніх стосунків.

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Замість того, щоб бути королівськими гробницями, мегалітичні пам'ятники могли бути місцями, де люди збиралися разом у різні пори року, щоб працювати, бенкетувати і ховати своїх мерців, повідомив провідний автор дослідження Ніл Карлін, археолог з Університетського коледжу Дубліна. Передбачається, що це суспільство побудувало гробниці після значного відходу від чотирьох століть простіших похоронних практик.

Цікаво, що археологи ідентифікували чотири різні типи стародавніх поховань в Ірландії, включно з трьома простими типами, які використовували на початку неоліту, і четвертим типом, званим "розробленою прохідною гробницею", що виникла приблизно в 3300 р. до н.е. Прохідні гробниці складалися з великого круглого кургану, в який входили через кам'яний коридор.

Карлін і його команда зазначили, що більшість людей, похованих у коридорних гробницях, не мали тісних генетичних зв'язків. З огляду на це, дослідники написали:

"Ми не можемо сказати, що ці гробниці були останніми місцями спочинку династичної лінії, яка обмежила доступ до "поховання" в цих гробницях для своїх родичів".

За словами вченого, оскільки мегалітичні пам'ятники були важливими для людей неоліту, вони не обов'язково були пов'язані з біологічними стосунками, а дослідники хотіли "розвинути глибше розуміння змін у спорідненості протягом неоліту". Уважно вивчивши докази ДНК і тонкі відмінності в похованнях протягом усього періоду неоліту, вчені виявили значний зсув після перших чотирьох століть землеробства в Ірландії.

У ранньому неоліті невеликі, простіші гробниці "паралельні" в генетичній роботі, яка показала, що існували більш дрібні спільноти з більш тісними біологічними зв'язками. У пізніший неолітичний період, коли люди будували більші коридорні гробниці, більшість похованих там людей були відносно різноманітними і більш далекими родичами, як показав аналіз ДНК. Карлін сказав:

"Ми стверджуємо, що це відображає те, як споріднені групи, що використовують ці гробниці, взаємодіяли в ширшому масштабі і частіше вибирали дітей з іншими людьми з цих розширених спільнот" .

Дослідники припускають, що кластери коридорних гробниць у неолітичній Ірландії показують, що розрізнені групи людей могли збиратися разом сезонно, щоб брати участь у церемоніальних заходах разом. Замість того, щоб розглядати неолітичний період як період правління могутніх династій, вчені розглядають його як "більш рівноправне суспільство".

Новини археології

В Омані археологів спантеличила одна незвичайна знахідка - пара тарілок віком 4 000 років. Їм вдалося з'ясувати, що це стародавній музичний інструмент. Ці тарілки датуються третім тисячоліттям до н.е. У своєму дослідженні вчені зазначили, що знайшли їх під час розкопок стародавньої будівлі у 2018 році.

Дослідники поділилися, що тарілки ідентичні за розміром. Ба більше, жодна з них не має поверхневих пошкоджень. Учені припустили, що їх ретельно зберігали.

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