Вчені змогли виявити сплеск випромінювання від зоряної системи, що містить так званий гарячий Юпітер.

За допомогою радіотелескопу астрономи вперше зафіксували радіосигнал від екзопланети, яка обертається навколо зірки в сузір'ї Волопаса.

Американські астрономи запевняють, що з цим відкриттям зробили перші кроки до використання піків радіовипромінювання для розкриття нових екзопланетних загадок, передає НВ.

"Спостереження за полярним сяйвом планети - найбільш багатообіцяючий метод виявлення екзопланетних магнітних полів", - пояснив астроном Корнельського університету Джейк Тернер і його колеги в своїй новій статті.

Коли зоряний вітер - заряджені частинки, які виходять від зірки-господаря, - потрапляє в магнітне поле планети, зміна їх швидкості може бути виявлено як вражаючі зміни в радіовипромінюванні, статистично описувані як "стрибкоподібні".

Власне магнітне поле Землі тріпоче і пищить, як інопланетні птахи, направляючи сонячний вітер. Ми також чули подібні крики з інших планет нашої Сонячної системи.

Звичайно, щоб виявити шепіт таких радіосигналів, що виходять від екзопланети, вченим спочатку потрібен спосіб вийти за межі всього шуму з Землі та інших місць. Кілька років тому для цього команда розробила конвеєрну програму BOREALIS.

Вже було кілька попередніх виявлень нових планет з використанням цього радіовипромінювання, в тому числі на початку цього року, коли астрономи зв’язали радіохвильову активність із взаємодією між магнітним полем зірки GJ 1151 і потенційною планетою розміром з Землю. Але все це ще належить підтвердити подальшими радіоспостереженнями.

Тепер же, використовуючи радіотелескоп LOFAR в Нідерландах, вчені змогли виявити сплеск випромінювання від зоряної системи, що містить так званий гарячий Юпітер - гігантський газовий гігант, який близький до того, щоб стати зіркою.

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Виявлений ними сигнал є слабким, і його ще потрібно перевірити за допомогою інших низькочастотних телескопів, перш ніж дослідники зможуть підтвердити дійсне походження виявлених радіовипромінювання.

"Ми не можемо виключити зіркові спалахи як джерело викидів", - попереджають дослідники, але ймовірність викидів з планети залишається великою.

Якщо інші телескопи, такі як LOFAR-LBA і NenuFAR, зможуть підтвердити ці висновки, такі виявлення радіовипромінювання від екзопланет відкриють нову захоплюючу область досліджень, надаючи нам потенційний спосіб зазирнути далі в інопланетні світи.

Екзопланета, або позасонячна планета, - планета, що знаходиться поза Сонячною системою.

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Автор: УНІАН