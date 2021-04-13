Оновлення отримали смартфони, представлені восени 2020 року, а також більш старі моделі.

Корпорація Apple оновила компонент Secure Storage, який зберігає біометричні дані користувачів смартфонів компанії.

Читайте такожSiri назвала дату презентації AppleЗмін зазнали процесори A12, A13 і S5. Оновлення отримали смартфони, представлені восени 2020 року, а також більш старі моделі.

Secure Storage другого покоління унеможливлює дізнатися код доступу користувача за допомогою сторонніх спроб розблокування. При перевищенні ліміту в десять спроб введення пароля дані, захищені паролем, безповоротно видаляються, повідомляє kommersant.

Цей захід вжито для захисту від спеціальних програм злому паролів, наприклад, GrayKey. Вони намагаються зламати смартфон шляхом нескінченного перебору паролів і використовують уразливості, щоб для цього було нескінченне число спроб.

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Автор: Ірина Погоріла