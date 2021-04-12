В Apple вивчають можливість створення конкурента розумному дисплею Amazon Echo Show 5.

Компанія Apple може випустити пристрої для розумного дому, які об'єднають мультимедійну приставку, аудіоколонку і голосового помічника.

Читайте такожBloomberg дізнався про проблеми Apple з випуском нового iPad ProЯк повідомляє Bloomberg, в компанії ведуть роботу над двома проектами. Перший з них — мультимедійна приставка, в якій об'єднають можливості Apple TV і колонки Apple HomePod. Пристрій дозволить відтворювати відео і музику, запускати ігри, а також управляти елементами розумного дому за допомогою голосового помічника Siri.

Також в Apple вивчають можливість створення конкурента розумному дисплею Amazon Echo Show 5. У ньому об'єднані контроль розумного дому, аудіоколонка і екран для перегляду контенту і відеозв'язку. Нібито в планах Apple зробити акустичну систему преміального рівня, доповнену iPad.

Обидві приставки будуть підтримувати HomeKit, що дозволить інтегрувати їх в існуючу екосистему Apple. Але поки, як підкреслює Bloomberg, не прийнято остаточного рішення по жодному з пристроїв, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла