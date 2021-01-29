Головна зміна полягає в тому, що починаючи з наступного оновлення iOS 14, користувачі зможуть самі вирішувати, чи дають вони дозвіл на відстеження деяких їхніх даних в інтересах рекламодавців.

Корпорація Apple представила оновлення політики конфіденційності, яке дає користувачам більше можливостей вирішувати, як використовуються їхні особисті дані.

Читайте такожApple працює над бюджетною версією AirPods MaxЦе давно очікуване оновлення, воно повинно було бути випущено ще у вересні 2020 року, коли Apple представила нову версію своєї мобільної ОС-iOS 14, але було перенесено.

Головна зміна полягає в тому, що починаючи з наступного оновлення iOS 14, яке має вийти навесні, користувачі зможуть самі вирішувати, чи дають вони дозвіл на відстеження деяких їхніх даних в інтересах рекламодавців. Йдеться про так званий ідентифікатор для рекламодавців (IDFA) - унікальний ідентифікаційний номер, що присвоюється гаджетам Apple і допомагає, наприклад, у видачі користувачам контекстної реклами. Досі сторонні розробники і рекламодавці могли вільно отримувати доступ до IDFA і тим самим відслідковувати активність конкретного користувача, використовуючи це при пропозиції таргетованої реклами. Тепер користувач буде сам вибирати, чи готовий він дати тим або іншим третім сторонам доступ до IDFA — при спробі програми використовувати цей ідентифікатор користувач буде отримувати повідомлення, після чого він повинен дати згоду на це або відмовитися, передає kommersant.

Організації, що займаються захистом прав споживачів і питаннями конфіденційності, давно називають таку практику передачі IDFA незаконною. Передбачається, що після оновлення більшість користувачів відмовиться передавати дані про IDFA третім сторонам: як випливає з опитування компанії Tap Research, 85% користувачів заявили, що вони не стали б давати додаткам можливість відстеження, якби було можна вибирати.

Apple оголосила про намір змінити політику конфіденційності ще минулого літа, і вже тоді це викликало невдоволення Facebook, для якої реклама є одним з основних джерел доходу. Глава Facebook Марк Цукерберг заявляв раніше, що введена Apple зміна «загрожує персоналізованій рекламі, на яку покладаються мільйони представників малого бізнесу в пошуку своїх споживачів і в досягненні їхньої уваги. На цьому тижні Цукерберг знову заявив, що оновлення може погіршити доходи компанії в першому кварталі, і звинуватив Apple у зловживанні домінуючим становищем. Інший технологічний гігант, який також отримує від цифрової реклами значну частину доходу, компанія Google вже заявила, що вона більше не буде використовувати дані IDFA.

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Автор: УНІАН