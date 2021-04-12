Один з постачальників Apple недавно був змушений призупинити виробництво через брак комплектуючих.

Компанія Apple зіткнулася з серйозними виробничими проблемами, які можуть привести до скорочення обсягів поставок нової моделі iPad Pro.

Читайте такожЗМІ дізналися, що Apple відклала випуск нових MacBook і iPadЯк повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, причина тому - збої в ланцюжках поставок нового Mini-LED дисплея.

Основними постачальниками Mini-LED дисплеїв у світі є тайванські Ennostar Inc., General Interface Solution Holding Ltd і Taiwan Surface Мounting Technology Corp. За словами джерел агентства, один з постачальників Apple недавно був змушений зовсім призупинити виробництво через брак комплектуючих.

Apple планує представити нові моделі планшетів iPad Pro в квітні. Вони отримають покращений процесор і камеру, але збережуть ті ж діагоналі екрану, що і попередні моделі,— 11 і 12,9 дюйма. Технологія Mini-LED, яка буде використовуватися на пристроях Apple вперше, повинна підвищити контрастність і зробити зображення більш яскравим. При цьому оснащені Mini-LED дисплеями будуть тільки планшети з діагоналлю 12,9 дюйма, передає kommersant.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла