Це вже другий раз, коли Apple замислюється про створення моделі "розумного" годинника для використання в екстремальних умовах.

Корпорація Apple розглядає можливість створення більш міцної версії "розумного" годинника спеціально для спортсменів, туристів і людей, які мають намір користуватися ним в екстремальних умовах.

Читайте такожApple подала заявку на реєстрацію патенту на самовідновлювальний екранЯк повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела в компанії, з'явитися більш масивна і укріплена модель годинника може не раніше осені цього року.

Це вже другий раз, коли Apple замислюється про створення моделі «розумного» годинника для використання в екстремальних умовах. Корпорація обговорювала цю ідею ще під час випуску першої версії Apple Watch в 2015 році, проте в підсумку обмежилася лише додаванням деяких спортивних функцій в програмне забезпечення годинника, передає kommersant.

Останні моделі Apple Watch вже мають водонепроникність до 50 м, що саме по собі є максимальним рівнем для більшості "розумних" годинників. Удосконалити пристрій Apple могла б надавши йому прогумований зовнішній вигляд, як у годинника Casio G-Shock, відзначає агентство.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла