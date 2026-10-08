На Валу Адріана археологи виявили гігантські черевики часів Римської імперії

Незвичайні розміри взуття одразу ж викликали питання: чи не належало воно людям, які були значно вищими за середній зріст.

Археологи виявили на місці давньоримського форту Магна шкіряне взуття незвично великого розміру. Деякі екземпляри досягають понад 30 см у довжину, проте вчені не можуть зрозуміти, хто носив такі черевики.

Форт Магна розташовувався поруч із Валом Адріана – оборонною спорудою, яку римляни почали будувати у 122 році нашої ери на півночі Британії. Стіна простягалася приблизно на 120 км і позначала північну межу Римської імперії, пише Futura-sciences.com.

Під час розкопок археологи знайшли велику кількість фрагментів шкіряного взуття. Більшість із них мали цілком звичні для того часу розміри. Однак невелика частина знахідок виявилася значно більшою.

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За даними дослідників, деякі черевики мали довжину 30 см, що відповідає сучасному 40–42 розміру. Вони були масивнішими, ніж звичні римські сандалі.

Справа в тому, що стародавні римляни носили сандалі, розмір яких відповідав сучасному 36–37, що є досить мініатюрним. Вчені зазначили, що такі розміри узгоджуються з типовим зростом європейських чоловіків тієї епохи, який становив у середньому 167–168 см.

Чи були серед римлян велетні

Незвичайні розміри взуття одразу ж породили питання: чи не належало воно людям, значно вищим за середній зріст.

Відомо, що зріст мешканців Римської імперії міг помітно відрізнятися залежно від регіону. Крім того, археологи знаходили останки окремих римлян, зріст яких перевищував два метри. Однак такі люди були винятком.

Тому самі по собі великі черевики ще не доводять існування в римській Британії цілої групи "гігантів".

Черевики могли використовувати не тільки через розмір ноги

У дослідників є й інші пояснення цієї знахідки. Зокрема, велике взуття могло використовуватися разом із товстими шкарпетками або іншими утеплювальними предметами одягу.

Це особливо актуально для північної Британії, де римським солдатам доводилося служити в холодному та вологому кліматі. На місці розкопок раніше виявили лист, у якому згадуються надіслані адресату шкарпетки та нижня білизна. Це побічно свідчить про те, що військовослужбовці використовували додатковий одяг, щоб зігрітися.

Ще одна версія пов’язана з медичними проблемами. Велике й просторіше взуття могло призначатися для людей із травмами стоп або іншими фізичними особливостями. Однак археологічних доказів цієї гіпотези поки що недостатньо.

Отже, незвично великі черевики не обов’язково належали римським воїнам із величезними ногами. Вони могли бути частиною спеціального спорядження.

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