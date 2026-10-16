Льодовик Судного дня тане вдвічі швидше за прогнози: чим це загрожує світу

За найгіршого сценарію на людство очікує масштабна катастрофа.

Льодовик Твейтса в Західній Антарктиді може спричинити значно більше підвищення рівня Світового океану, ніж передбачали попередні оцінки. Згідно з новим дослідженням американських науковців, до кінця століття його танення може підняти рівень моря на 3 см – удвічі більше, ніж очікували раніше. Про це пише CNN.

Твейтс, який називають льодовиком Судного дня, за розмірами можна порівняти з площею Угорщини. Його танення вже забезпечує близько 4% глобального підвищення рівня моря. Якщо льодовик повністю зруйнується, рівень океану може зрости більш ніж на 60 см. А оскільки він стримує рух величезного антарктичного льодовикового щита, наслідки можуть бути значно масштабнішими – до 3 метрів.

Команда гляціологів з Каліфорнійського університету в Ірвайні та Лабораторії реактивного руху NASA розробила нову модель, яка враховує процеси під льодовиком. Як пояснює CNN, раніше науковці розглядали лінію, де льодовик відривається від морського дна й починає плавати, переважно як стабільну межу. Однак супутникові дані свідчать, що насправді це широка зона, куди припливи й відпливи постійно заганяють морську воду.

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"Це дозволяє відносно теплій океанській воді проникати глибоко під льодовикові щити й спричиняти інтенсивне танення", – пояснив провідний автор дослідження Маттіа Пойнеллі.

Результати дослідження також вказують на ризик втрати опори льодовиком на підводному хребті Мунгін. За оцінками дослідників, імовірність того, що це станеться до кінця століття, становить 60%. Після цього Твейтс може швидше відступати до наступного підводного хребта.

Професор Каліфорнійського університету в Ірвайні Ерік Ріньо попередив, що нові результати вказують на більшу загрозу для прибережних територій, ніж вважалося раніше.

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