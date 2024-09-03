Ганімед - найбільший супутник і дев'ятий за величиною об'єкт у Сонячній системі після восьми планет.

Ганімед, найбільший супутник у Сонячній системі, зіткнувся з астероїдом, який у 20 разів більший за той, що поклав край епосі динозаврів на Землі, згідно з новим дослідженням.

Удар, який, як вважають, стався близько чотирьох мільярдів років тому, був настільки сильним, що вісь гігантського супутника змістилася - і явні ознаки цього все ще видно.

Унікальний місяць

Більший за Меркурій і лише трохи менший за Марс, Ганімед має діаметр 5268 кілометрів. Це найбільший супутник і дев'ятий за величиною об'єкт у Сонячній системі після восьми планет. Це також єдиний супутник, відомий планетологам, що має як атмосферу, так і магнітне поле.

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Це також єдиний із чотирьох великих галілеєвих супутників Юпітера (інші - Європа, Каллісто та Іо), чия поверхня поцяткована борознами, які утворюють концентричні кола навколо одного певного місця.

У травні 2022 року було заявлено, що порита, борозенчаста і візерунчаста поверхня Ганімеда могла бути спричинена ударом астероїда шириною до 150 кілометрів. Зараз ця інформація переглядається.

Борозни Ганімеда

"У супутників Юпітера Іо, Європи, Ганімеда і Каллісто є цікаві індивідуальні характеристики, але мою увагу привернули ці борозни на Ганімеді", - сказав Хірате Наоюкі, планетолог з Університету Кобе і автор статті, опублікованої в Scientific Reports.

"Ми знаємо, що ця особливість була створена ударом астероїда близько чотирьох мільярдів років тому, але ми не були впевнені, наскільки сильним був цей удар і який вплив він справив на супутник", - додав він.

Масивний вплив

Спеціаліст із моделювання зіткнень із місяцями та астероїдами, Хірата підрахував, що астероїд, який врізався в Ганімед, змістивши його вісь обертання, імовірно, мав діаметр близько 300 кілометрів.

Це приблизно у 20 разів більше, ніж астероїд або комета, які врізалися в Землю 66 мільйонів років тому, утворивши кратер Чиксулуб завширшки 180 кілометрів недалеко від півострова Юкатан у Мексиці. Ймовірно, це призвело до ударної зими, що тривала десятиліттями, яка вбила динозаврів.

Нещодавні дослідження показали, що астероїд, який убив динозаврів, перебував за межами орбіти Юпітера під час раннього розвитку нашої Сонячної системи.

Кисень і лід

За даними NASA, астрономи, які використовують космічний телескоп Габбл, виявили докази наявності тонкої кисневої атмосфери на Ганімеді, яка, на їхню думку, виходить від його крижаної поверхні. Також із використанням даних космічного телескопа Габбл дослідження 2021 року оголосило, що вчені знайшли перші докази наявності водяної пари в атмосфері гігантського крижаного супутника Юпітера Ганімеда. Також вважають, що під крижаною поверхнею Ганімеда міститься підземний океан.

Juno і JUICE

Космічний апарат NASA Juno відвідав Ганімед під час короткого прольоту 2021 року і сфотографував його пориту, борозенчасту і візерунчасту поверхню - підказки про те, що сталося з місяцем чотири мільярди років тому. Дані, зібрані Juno, свідчать про те, що на поверхні гігантського місяця Юпітера Ганімеда є мінеральні солі та органічні сполуки.

Космічний апарат Європейського космічного агентства JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) наразі перебуває на шляху до Юпітера, де з 2034 року він вийде на орбіту Ганімеда на шість місяців. Це буде перша в історії місія до місяця іншої планети.

Новини про вивчення космосу

Великий вибух міг не бути початком усього сущого, згідно з теорією космології, яка припускає, що Всесвіт може "стрибати" між фазами стиснення і розширення. Ця теорія може мати глибокі наслідки щодо природи космосу та двох його найзагадковіших об'єктів - чорних дір і темної матерії.

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