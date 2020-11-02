До цього користувачі могли тільки розмити фон.

У сервісі відеоконференцій Google Meet з'явилася можливість налаштовувати свій фон. Подібна функція давно є в популярному сервісі Zoom та у низки його конкурентів.

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До цього користувачі могли тільки розмити фон, а тепер можна замінити його повністю, встановивши власну картинку або вибравши із запропонованих варіантів. Додаткових розширень для цього не буде потрібно.

Перший час функція доступна тільки Chrome для macOS і Windows, а також Chrome OS. У Google Meet для Android і iOS підтримка з'явиться «незабаром».

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Автор: УНІАН