Компанія Google представила оновлення браузера Chrome під номером 87. Розробники запевняють, що здійснили величезну роботу над його оптимізацією і обіцяють значний приріст продуктивності.
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Як зазначається у блозі Google, тепер браузер надає пріоритет активним вкладкам, що дозволяє зменшити використання ресурсів процесора в 5 разів. Згідно з внутрішніми тестами компанії, це дозволяє економити заряд батареї на мобільних пристроях - час автономної роботи може зрости на 1,25 години.
Крім того, Chrome «запускається на 25% швидше, завантажує сторінки на 7% швидше і робить все це, використовуючи менше енергії та оперативної пам'яті, ніж раніше».
У версії на Android браузер тепер "миттєво" довантажує сторінки при переміщенні вперед або назад.
Крім оптимізації, оновлення внесло ряд видимих нововведень. Так, доданий пошук по відкритих вкладках.
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