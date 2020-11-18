Згідно із заявами розробників, браузер тепер щадить процесор і оперативну пам'ять пристроїв.

Компанія Google представила оновлення браузера Chrome під номером 87. Розробники запевняють, що здійснили величезну роботу над його оптимізацією і обіцяють значний приріст продуктивності.

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Як зазначається у блозі Google, тепер браузер надає пріоритет активним вкладкам, що дозволяє зменшити використання ресурсів процесора в 5 разів. Згідно з внутрішніми тестами компанії, це дозволяє економити заряд батареї на мобільних пристроях - час автономної роботи може зрости на 1,25 години.

Крім того, Chrome «запускається на 25% швидше, завантажує сторінки на 7% швидше і робить все це, використовуючи менше енергії та оперативної пам'яті, ніж раніше».

У версії на Android браузер тепер "миттєво" довантажує сторінки при переміщенні вперед або назад.

Крім оптимізації, оновлення внесло ряд видимих нововведень. Так, доданий пошук по відкритих вкладках.

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Автор: Дмитро Захаров