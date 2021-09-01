Компанія Google втретє перенесла вихід співробітників з віддаленої роботи. Новою датою призначено 10 січня 2022 року.
Про це повідомив головний виконавчий директор Alphabet, компанії-власника Google, Сундар Пічаї.
"Дорога до відновлення, яку нам належить пройти, може виявитися трохи довшою і складнішою, ніж ми сподівалися. І все ж я зберігаю оптимізм, що ми пройдемо цей шлях разом", - написав Пічаї в блозі.
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Причина нового перенесення - зростання числа заражень коронавірусом в США. Раніше вихід з віддаленої роботи був відкладений до жовтня через поширення дельта-штаму. З кінця липня в Google ввели обов'язкову вакцинацію.
Раніше деякі компанії, які вирішили вивести співробітників в офіс після тривалої віддаленої роботи, зіткнулися з протидією працівників, аж до звільнення через невідповідний режим.
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