У ньому використані відтінки блакитного і жовтого.

У вівторок, 24 серпня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Дню Незалежності України.

Українців привітали зі святом в офіційному блозі.

У логотипі використані кольори прапора України, а в центрі розташоване стилізоване зображення козацької чайки з тризубом на вітрилі.

"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила отримати багато славних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!"- йдеться в повідомленні.

День Незалежності України: 30-та річниця

Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. 2 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження Про проведення 24 серпня урочистого засідання парламенту.

Крім того, Мінкульт створив цифрову карту подій до Дня Незалежності України.

Автор: Людмила Жерновська