У вівторок, 24 серпня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Дню Незалежності України.
Українців привітали зі святом в офіційному блозі.
У логотипі використані кольори прапора України, а в центрі розташоване стилізоване зображення козацької чайки з тризубом на вітрилі.
"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила отримати багато славних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!"- йдеться в повідомленні.
День Незалежності України: 30-та річниця
- Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. 2 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.
- Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження Про проведення 24 серпня урочистого засідання парламенту.
- Крім того, Мінкульт створив цифрову карту подій до Дня Незалежності України.