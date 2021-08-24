24 серпня в Україні відзначають 30-ту річницю незалежності / фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 24 серпня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Дню Незалежності України.

Українців привітали зі святом в офіційному блозі.

У логотипі використані кольори прапора України, а в центрі розташоване стилізоване зображення козацької чайки з тризубом на вітрилі.

"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила отримати багато славних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України!"- йдеться в повідомленні.

фото Google

День Незалежності України: 30-та річниця

Автор: Людмила Жерновська