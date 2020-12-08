Найпопулярнішим пошуковим запитом року в Україні став, як не дивно, "Коронавирус".

У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів.

Не дивно, що найпопулярнішим пошуковим запитом року в Україні став "Коронавирус".

Також до першої десятки увійшли запити (рос.):

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

У 2020 році українці також часто шукали відповіді на питання, пов'язані з коронавірусною інфекцією та карантином:

що таке пандемія

локдаун

карантин вихідного дня

як пошити маску

як зробити антисептик для рук

як лікувати коронавірус

як повернути нюх.

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У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про наступних особистостей:

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

В категорії "Фільми" у 2020 році українці найчастіше шукали фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза", який напророкував всесвітню пандемію. Окрім цього, українці шукали фільми:

Чаклунка: Повелителька темряви

Після сварки

Крижане серце 2

Скажене весілля 2

Паразити

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Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка".

Серед покупок, українці шукали:

Медичні маски

Пульсоксиметр

Респіратор

Антисептик

IPhone 12

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

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Автор: Денис Прядко