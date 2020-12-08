У 2020 році українці також часто шукали відповіді на питання, пов'язані з коронавірусною інфекцією та карантином / ілюстрація  REUTERS

У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів.

Не дивно, що найпопулярнішим пошуковим запитом року в Україні став "Коронавирус".

Також до першої десятки увійшли запити (рос.):

  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

У 2020 році українці також часто шукали відповіді на питання, пов'язані з коронавірусною інфекцією та карантином:

  • що таке пандемія
  • локдаун
  • карантин вихідного дня
  • як пошити маску
  • як зробити антисептик для рук
  • як лікувати коронавірус
  • як повернути нюх.

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У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про наступних особистостей:

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш

В категорії "Фільми" у 2020 році українці найчастіше шукали фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза", який напророкував всесвітню пандемію. Окрім цього, українці шукали фільми:

  • Чаклунка: Повелителька темряви
  • Після сварки
  • Крижане серце 2
  • Скажене весілля 2
  • Паразити

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Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка".

Серед покупок, українці шукали:

  • Медичні маски
  • Пульсоксиметр
  • Респіратор
  • Антисептик
  • IPhone 12

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

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Автор: Денис Прядко