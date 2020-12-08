У Google проаналізували пошукові запити українців за 2020 рік та представили рейтинг найпопулярніших запитів.
Не дивно, що найпопулярнішим пошуковим запитом року в Україні став "Коронавирус".
Також до першої десятки увійшли запити (рос.):
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
У 2020 році українці також часто шукали відповіді на питання, пов'язані з коронавірусною інфекцією та карантином:
- що таке пандемія
- локдаун
- карантин вихідного дня
- як пошити маску
- як зробити антисептик для рук
- як лікувати коронавірус
- як повернути нюх.
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У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про наступних особистостей:
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
В категорії "Фільми" у 2020 році українці найчастіше шукали фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза", який напророкував всесвітню пандемію. Окрім цього, українці шукали фільми:
- Чаклунка: Повелителька темряви
- Після сварки
- Крижане серце 2
- Скажене весілля 2
- Паразити
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Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка".
Серед покупок, українці шукали:
- Медичні маски
- Пульсоксиметр
- Респіратор
- Антисептик
- IPhone 12
У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".
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