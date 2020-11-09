Вчені завдяки ефекту гравітаційного лінзування виявили далеку галактику.

Вченим вдалося вивчити далеку галактику, яку помітили завдяки ефекту лінзування.

Знімок галактики LRG-3-817 вдалося отримати за допомогою космічного телескопа Hubble.

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Галактика, зображення якої спотворене ефектами гравітаційного лінзування, виглядає як довга дуга зліва від центрального скупчення галактик.

Що таке гравітаційне лінзування

Гравітаційне лінзування відбувається, коли між Землею і віддаленим джерелом світла знаходиться велика кількість матерії, наприклад скупчення галактик. Оскільки простір спотворюється масивними об'єктами, світло від віддаленого об'єкта згинається, коли воно рухається до нас, і ми бачимо його спотворене зображення. Цей ефект був вперше передбачений загальною теорією відносності Ейнштейна.

Важливим наслідком спотворення лінз є збільшення, що дозволяє нам спостерігати об'єкти, які в іншому випадку були б занадто далеко і занадто тьмяними, щоб їх можна було побачити.

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Автор: Катерина Лиманська