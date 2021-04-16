За даними слідства, обвинувачений спеціалізувався на модифікації та криптуванні шкідливого програмного забезпечення типу віруси-шифрувальники (Ransomware), яке в подальшому продавав хакерським угрупованням.

В Україні судитимуть хакера за створення і збут вірусів-шифрувальників для атак на фінансові установи європейських країн.

Читайте такожApple посилила захист від злому смартфонівПро це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачений спеціалізувався на модифікації та криптуванні шкідливого програмного забезпечення типу віруси-шифрувальники (Ransomware), яке в подальшому збував хакерським угрупованням для вчинення протиправної діяльності. Це тип шкідливої програми, з використанням якої хакери заражають комп'ютери потерпілих, що надає змогу віддалено зашифрувати інформацію і в подальшому вимагати викуп за нібито розблокування доступу до зашифрованих даних.

«Хакерські атаки були спрямовані на фінансові установи європейських країн», - йдеться у повідомленні.

За результатами проведення комп'ютерно-технічних експертиз у обвинуваченого було виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які модифікувались та криптувались, що дозволяло «обходити» сучасні антивірусні програми.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно підозрюваного за фактом створення та збуту шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 КК України).

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Автор: Тамара Отовська