Йдеться про окремі кібератаки на Міністерство економіки та комунікацій, Мінсоцполітики та Міністерство закордонних справ, а також системи Агентства охорони здоров'я.

Хакери отримали доступ до даних близько 9 тисяч хворих на коронавірус в результаті атаки, якої зазнали кілька держустанов Естонії.

Читайте такожПишуть від імені друзів: у МВС розповіли про новий вид телефонного шахрайстваПро це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За інформацією Управління з інформаційних систем, мова йде про окремі кібератаки на Міністерство економіки і комунікацій, Мінсоцполітики і Міністерство закордонних справ, а також системи Агентства охорони здоров'я.

23 листопада зловмисники отримали доступ до даних 9158 хворих на коронавірус, що стосуються обставин зараження. В агентстві охорони здоров'я пообіцяли зв'язатися з цими пацієнтами. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом атаки.

Як повідомив відповідальний за національну політику кібербезпеки в Міністерстві економіки і комунікацій Рауль Ріккі, загрози для нормального функціонування систем всіх цих відомств немає.

За його словами, хакери не отримали доступу до інформації, що становить державну таємницю.

"Ми попросили дати оцінку цій ситуації ІТ-фахівців як з державного, так і приватного сектора. Були вжиті необхідні заходи безпеки і зараз ситуація повністю під контролем... Ми співпрацюємо з фахівцями-програмістами і вже знаємо, де були "вразливі місця" систем", - розповів він.

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Автор: УНІАН