Щоб розгадати таємницю, дослідники провели 22-річне розслідування.

Мореплавець і першовідкривач Америки Христофор Колумб був сефардським євреєм із Західної Європи.

Такого висновку дійшли іспанські вчені після того, як проаналізували його ДНК. Це нарешті розкрило давню таємницю походження Колумба, пише CNN.

Щоб розгадати таємницю, дослідники провели 22-річне розслідування під керівництвом судово-медичного експерта Мігеля Лоренте, протестувавши крихітні зразки решток, похованих у Севільському соборі. Вони порівняли їх із листами відомих родичів і нащадків. "У нас є ДНК Христофора Колумба, дуже часткова, але достатня. У нас є ДНК Ернандо Колона, його сина", - розповів Лоренте.

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"І в Y-хромосомі (чоловічій), і в мітохондріальній ДНК (переданій матір'ю) Ернандо є риси, сумісні з єврейським походженням", - розповів він.

Лоренте заявив, що можна стверджувати, що Колумб народився тільки в Західній Європі.

Також фахівець заявив, що вони підтвердили теорії про те, що останки в Севільському соборі належали Колумбу.

Учені зазначили, що дослідження національності Колумба ускладнювалося низкою чинників, включно з великим обсягом даних. Але "результат майже абсолютно надійний", сказав Лоренте.

Христофор Колумб

Колумб помер в Іспанії 1506 року, але побажав бути похованим на острові Еспаньола, який сьогодні ділять Домініканська Республіка і Гаїті. Його останки перевезли туди 1542 року, потім перевезли на Кубу 1795 року, а потім - 1898 року в Севілью.

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