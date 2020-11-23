З незрозумілих поки для вчених причин, галактика відкидає тіні.

Вчені за допомогою телескопа Hubble сфотографували таємничі промені, які випускає далека галактика IC 5063.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії Хаббла.

Як повідомляється, ця галактика знаходиться за 156 мільйонів світлових років від Землі.

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Астрономи простежили промені до ядра галактики, в якому знаходиться активна надмасивна чорна діра.

Чорна діра харчується матеріалом, що падає в неї, і виробляє потужний потік світла з перегрітого газу.

Хоча дослідники розробили кілька правдоподібних теорій світлового шоу, найінтригуюча ідея передбачає, що тіні відкидаються в космос внутрішнім трубчастим кільцем або кільцем пилу, який оточує чорну діру.

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Переклад: Катерина Лиманська