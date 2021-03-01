Вчені зробили знімок величезної галактики в сузір'ї Жирафа.

Вчені за допомогою телескопа Hubble зробили знімок типової галактики NGC 2336.

Фото було опубліковано на сайті обсерваторії.

За словами вчених, ця спіральна галактика з перемичкою простягається на 200000 світлових років приблизно в 100 мільйонах світлових років від нас в північному сузір'ї Жирафа.

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Її спіральні рукави виблискують молодими зірками, які на знімку представлені в синьому кольорі. А в більш червоній центральній частині галактики переважають старіші зірки.

NGC 2336 була виявлена в 1876 році німецьким астрономом Вільгельмом Темпелем за допомогою 28-сантиметрового телескопа. Це ж зображення Хаббла набагато краще, ніж те, що було б у Темпеля - головне дзеркало Хаббла 2,4 метра в поперечнику, що майже в десять разів більше розміру телескопа, який використовував Темпель.

Як повідомляється, у 1987 році в NGC 2336 виникла наднова типу Ia, єдина виявлена наднова в галактиці з моменту її відкриття 111 років тому.

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Автор: Катерина Лиманська