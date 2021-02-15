Цей об'єкт Хербіга-Аро розташований за 1400 світлових років від нас.

Вченим вдалося сфотографувати унікальний космічний об'єкт у сузір'ї Вітрила.

Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble й опублікований на сайті обсерваторії.

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На знімку представлені об'єкти Хербіга-Аро - один з найрідкісніших видів на нічному небі, які приймають форму тонкого веретеноподібного струменя речовини.

Як повідомляється, дані об'єкти розташовані на відстані 1400 світлових років від Землі.

Раніше точний механізм утворення цих різнокольорових об'єктів був невідомий. Таємниця була розкрита, коли в центрі довгих струменів матерії була виявлена протозірка. Відтік матерії діаметром близько 10 світлових років був викинутий з щойно народженої зірки й різко розлетівся назовні зі швидкістю понад 150 кілометрів на секунду. Досягнувши навколишнього газу, зіткнення створило яскраві ударні хвилі, які ми й бачимо на знімку.

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Переклад: Катерина Лиманська