Вчені зробили знімок прекрасної галактики NGC 5037, яка знаходиться в сузір'ї Діви, і була вперше задокументована Вільямом Гершелем у 1785 році.
Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble.
За даними астрономів, ця неймовірно красива галактика знаходиться на відстані у 150 мільйонів світлових років від Землі. Однак на фото можна розглянути тендітні структури газу і пилу в галактиці з надзвичайною деталізацією. Це стало можливим завдяки ширококутній камері Хаббла.
WFC3 - дуже універсальна камера, бо вона може вловлювати ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне світло, тим самим надаючи багато інформації про об'єкти.
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