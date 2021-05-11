Астрономи сфотографували космічну "вуаль" з газу та пилу.

Вчені показали, як виглядає "вуаль" з газу і пилу в космосі.

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Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble.

На цьому знімку показана туманність під назвою NGC 2313, яка знаходиться в сузір'ї Єдинорога.

У центрі - яскрава зірка V565, навколо якої можна помітити чотири дифракційних шипи. Зірка висвітлює сріблясту віялоподібну вуаль з газу і пилу.

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Автор: Катерина Лиманська