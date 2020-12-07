Вченим вдалося сфотографувати галактику, в якій зароджується безліч нових зірок.
Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble.
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Як повідомляється, галактика NGC 1792 розташована в сузір'ї Голуба.
Помаранчеве світіння, яке виходить з центру галактики, свідчить про те, що в ньому знаходяться старі остигаючі зірки.
А ось великі смуги синього кольору, видимі по всій галактиці, вказують на області, що повні молодих гарячих зірок.
За даними вчених, швидкість зореутворення в цій галактиці може бути більш ніж в 10 разів швидше, ніж в Чумацькому Шляху.
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