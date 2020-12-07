У цій галактиці зароджується безліч нових зірок.

Вченим вдалося сфотографувати галактику, в якій зароджується безліч нових зірок.

Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble.

Читайте такожSpaceX запустила до МКС оновлений вантажний корабель Crew Dragon (відео)

Як повідомляється, галактика NGC 1792 розташована в сузір'ї Голуба.

Помаранчеве світіння, яке виходить з центру галактики, свідчить про те, що в ньому знаходяться старі остигаючі зірки.

А ось великі смуги синього кольору, видимі по всій галактиці, вказують на області, що повні молодих гарячих зірок.

За даними вчених, швидкість зореутворення в цій галактиці може бути більш ніж в 10 разів швидше, ніж в Чумацькому Шляху.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська