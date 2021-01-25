фото ESA / Hubble & NASA, L. Stanghellini
Вченим вдалося сфотографувати планетарну туманність ESO 455-10, яка розташована в сузір'ї Скорпіона.
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Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble і опублікований на сайті обсерваторії.
Сплюснуті оболонки надають цій планетарній туманності унікального вигляду.
Вважається, що планетарні туманності мають вирішальне значення для збагачення галактики, оскільки вони розподіляють свої елементи в міжзоряне середовище, яке з часом сформує наступне покоління зірок.
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