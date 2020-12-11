Вчені показали, як може виглядати рекордно величезна екзопланета HD 106906B, яка розташована за 336 світлових років від нас.
Зображення були опубліковані на сайті обсерваторії телескопа Hubble.
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Як повідомляється, цей газовий гігант в 11 разів більший від Юпітера і в півтора рази більший за Сонце.
Ця екзопланета знаходиться в сузір'ї Південного Хреста.
Астрономи підрахували, що вік планети HD 106906 b приблизно в 350 разів менше віку нашої Землі й становить всього 13 мільйонів років. Поверхня планети дуже гаряча, температура становить 1500 градусів Цельсія, і тому планета вивільняє більшу частину своєї енергії в інфрачервоному діапазоні.
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