Ця галактика знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років від нас.

Вченим вдалося сфотографувати галактику NGC 2217, яка за розміром схожа на наш Чумацький Шлях.

Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble.

За даними вчених, ця спіральна галактика з перемичкою розташована в сузір'ї Великого Пса приблизно за 65 мільйонів світлових років від Землі. За розміром вона схожа на наш Чумацький шлях, її діаметр становить 100 тисяч світлових років.

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Безліч зірок, які зосереджені в центральній частині галактики, утворюють світлову смугу, оточену набором щільно закручених спіральних рукавів. Центральна смуга в цих типах галактик відіграє важливу роль в їх еволюції, допомагаючи направляти газ від диска в середину галактики. Перенесений газ і пил потім або утворюються в нові зірки, або надходять в надмасивну чорну діру в центрі галактики.

Надмасивні чорні діри, що важать від декількох сотень до більш ніж в мільярд разів більше маси нашого Сонця, присутні майже у всіх великих галактиках.

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Переклад: Катерина Лиманська