Вчені показали гігантський кластер галактик всіх форм і розмірів.

Вчені Європейського космічного агентства отримали знімок гігантського кластера галактик.

Фото було зроблено за допомогою телескопа Hubble.

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На знімку відображено скупчення галактик ACO S 295. На цьому зображенні присутні галактики всіх форм і розмірів: від величних спіралей до нечітких еліпсів.

"Крім розмірів, цей "галактичний звіринець" може похвалитися безліччю орієнтацій: деякі спіральні галактики розташовані майже "обличчям", а деякі - "з ребра", вони зображені як тонкі смуги світла", - йдеться в повідомленні.

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Переклад: Катерина Лиманська