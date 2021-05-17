Вчені Європейського космічного агентства отримали знімок гігантського кластера галактик.
Фото було зроблено за допомогою телескопа Hubble.
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На знімку відображено скупчення галактик ACO S 295. На цьому зображенні присутні галактики всіх форм і розмірів: від величних спіралей до нечітких еліпсів.
"Крім розмірів, цей "галактичний звіринець" може похвалитися безліччю орієнтацій: деякі спіральні галактики розташовані майже "обличчям", а деякі - "з ребра", вони зображені як тонкі смуги світла", - йдеться в повідомленні.
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