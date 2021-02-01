Вченим вдалося сфотографувати галактику UGC 3885, яка розташована в сузір'ї Рисі.
Знімок був зроблений за допомогою комічного телескопа Хаббл.
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На передньому плані знімка зображена яскрава зірка, проте її світла недостатньо, щоб відволіктися від величі галактики UGC 3885.
Безліч молодих блакитних зірок розкидано по рукавах галактики. При детальному розгляді знімка можна помітити хитросплетіння галактики.
"Розташована в сузір'ї Рисі, UGC 3885 - це космічна краса, яку варто споглядати", - впевнені вчені.
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