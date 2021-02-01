Hubble зробив знімок чудової галактики із сузір'я Рисі

На передньому плані знімка зображена яскрава зірка, проте її світла недостатньо, щоб відволіктися від величі галактики UGC 3885.

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