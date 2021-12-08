Компанія Neuralink сподівається отримати дозвіл американського регулятора.

Ілон Маск, засновник Neuralink і генеральний директор Tesla і SpaceX, сподівається, що його компанія почне імплантувати свої мозкові чипи людям у 2022 році.

Про це йшлося під час його інтерв’ю The Wall Street Journal.

Американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, очікує отримати схвалення своїх мозкових чипів Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) наступного року.

Читайте такожІлон Маск розповів, як мозкові чипи розширять можливості людини"Стандарти Neuralink щодо імплантації пристрою значно вищі, ніж вимагає FDA", — заявив Маск.

Мільярдер також переконує, що Neuralink, який вже імплантували мавпам, добре себе демонструє.

"Neuralink добре працює на мавпах, і насправді ми проводимо багато тестів і просто підтверджуємо, що він дуже безпечний і надійний, пристрій Neuralink можна безпечно вилучити", — зазначив він.

Маск розраховує, що у 2022 році імпланти почнуть отримувати люди.

"Ми сподіваємося імплантувати це першим людям, це будуть люди з серйозними травмами хребта, як тетраплегія, квадриплегія (параліч усіх чотирьох кінцівок — ред.), наступного року", — наголосив він.

Зауважимо, що в лютому Маск казав, що Neuralink почнуть імплантувати до кінця 2021 року. У 2019 році він розраховував, що тестування на людях стартує у 2020 році.

Раніше Маск повідомив, що перший продукт Neuralink дозволить людині з паралічем користуватися смартфоном самою "силою думки" - і навіть швидше, ніж руками. А подальші версії мають дозволити людям з паралічем нижніх кінцівок знову ходити.

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Автор: Анастасія Печенюк