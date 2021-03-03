Маск хоче створити місто \ фото REUTERS
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск створює нове місто в Техасі.
Читайте такожІлон Маск оголосив конкурс на $100 мільйонів за винахідЗа інформацією Bloomberg, мова йде про перейменування села Бока-Чіка, де знаходиться космодром SpaceX.
"Створюю місто Starbase, Техас", - написав Маск у Twitter.
У липні 2020 року Ілон Маск повідомив, що Tesla відкриє новий складальний завод в районі міста Остін в Техасі. До цього він заявляв про плани перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас або Неваду.
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