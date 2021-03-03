До цього він заявляв про плани перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас або Неваду.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск створює нове місто в Техасі.

Читайте такожІлон Маск оголосив конкурс на $100 мільйонів за винахідЗа інформацією Bloomberg, мова йде про перейменування села Бока-Чіка, де знаходиться космодром SpaceX.

"Створюю місто Starbase, Техас", - написав Маск у Twitter.

У липні 2020 року Ілон Маск повідомив, що Tesla відкриє новий складальний завод в районі міста Остін в Техасі. До цього він заявляв про плани перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас або Неваду.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН