Прискорювач буде використовуватися спільно з кораблями Starship.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав прототип прискорювача для корабля Starship, який буде використовуватися для польотів на Марс та Місяць.

Про це повідомив Маск у своєму Twitter.

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Прискорювач називається Super Heavy і буде використовуватися спільно з кораблями Starship.

SpaceX розглядає польоти, як засіб, який зробить колонізацію Марса економічно доцільною. Система Starship буде складатися з двох повністю повторно використовуваних частин: космічного корабля висотою 50 м під назвою Starship і величезної ракети, відомої як Super Heavy.

За словами засновника і генерального директора SpaceX Ілона Маска, останній Starship буде мати шість двигунів Raptor, а Super Heavy - близько 30. Starship буде досить потужним, щоб злетіти з Місяця і Марса, але космічному кораблю знадобиться Super Heavy, щоб залишити Землю.

Маск сказав, що SpaceX планує запустити прототип на навколоземну орбіту в цьому році, і він припускає, що до 2023 року Starship буде регулярно перевозити людей.

Невдалі польоти

4 березня 2021 року прототип компанії SpaceX для польотів на Марс Starship SN10 успішно здійснив зліт і посадку, але вибухнув через кілька хвилин.

Перша спроба випробування Starship була скасована за кілька секунд до старту через проблеми з двигунами.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку повинні покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизьких затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, Ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

Чергова партія супутників була запущена 4 лютого 2021 року.

16 лютого 2021 року SpaceX запустила ракету з рекордною кількістю супутників Starlink.

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Автор: Олена Коваленко