Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав прототип прискорювача для корабля Starship, який буде використовуватися для польотів на Марс та Місяць.
Про це повідомив Маск у своєму Twitter.
Читайте такожSpaceX відправила в космос нову партію супутників Starlink і показала видовищні відео місії
Прискорювач називається Super Heavy і буде використовуватися спільно з кораблями Starship.
SpaceX розглядає польоти, як засіб, який зробить колонізацію Марса економічно доцільною. Система Starship буде складатися з двох повністю повторно використовуваних частин: космічного корабля висотою 50 м під назвою Starship і величезної ракети, відомої як Super Heavy.
За словами засновника і генерального директора SpaceX Ілона Маска, останній Starship буде мати шість двигунів Raptor, а Super Heavy - близько 30. Starship буде досить потужним, щоб злетіти з Місяця і Марса, але космічному кораблю знадобиться Super Heavy, щоб залишити Землю.
Маск сказав, що SpaceX планує запустити прототип на навколоземну орбіту в цьому році, і він припускає, що до 2023 року Starship буде регулярно перевозити людей.
Невдалі польоти
4 березня 2021 року прототип компанії SpaceX для польотів на Марс Starship SN10 успішно здійснив зліт і посадку, але вибухнув через кілька хвилин.
Перша спроба випробування Starship була скасована за кілька секунд до старту через проблеми з двигунами.
Що таке Starlink
Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.
Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку повинні покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.
Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.
SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска
- SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.
- Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизьких затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.
- SpaceX поки не говорила, Ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.
- 25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.
- У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.
- Чергова партія супутників була запущена 4 лютого 2021 року.
- 16 лютого 2021 року SpaceX запустила ракету з рекордною кількістю супутників Starlink.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram