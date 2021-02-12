Якщо вдасться узгодити технічні моменти, у грудні 2021 року Україна планує запустити супутник «Січ 2-30 (2-1)» ракетою компанії Ілона Маска.

Україна обрала засновану Ілоном Маском американську компанію SpaceX для запуску свого супутника дистанційного зондування Землі «Січ 2-30 (2-1)».

Про це розповів віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв'ю «Першому діловому».

«Це іноземна компанія, тому що реально у нас є вікно запустити апарат у грудні за допомогою іноземного оператора, яким є в цьому випадку компанія SpaceX, з якою ми співпрацюємо зараз з точки зору сумісності апарату з ракетою-носієм. Думаю, найближчим часом стане зрозуміло, чи взагалі це можливо зробити», — повідомив віце-прем'єр.

За його словами, рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Читайте такожЄвропейське космічне агентство вперше за 11 років шукає нових астронавтівОкрім того, Уруський зазначив, що сам уже побував у Дніпрі на КБ «Південне», на заводі Південмаш та перевірив реальний стан космічного апарата.

«Останній раз ми запускали серйозний супутник дистанційного зондування Землі 10 років тому. Тому справді це стає визначною подією для нас... Сьогодні космічний апарат практично готовий. Він потребує кінцевого аналізу та експлуатаційних перевірок, технічних перевірок готовності його до запуску. Ми зараз інтенсивно працюємо з потенційною компанією, яка надає послуги запуску, тому що це не так просто», — розповів віце-прем'єр.

Український супутник ДЗЗ «Січ 2-30 (2-1)»: що відомо

Супутники дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) потрібні для спостереження за поверхнею планети за допомогою різної апаратури. Отримані дані зазвичай використовують задля дослідження природних ресурсів Землі та розв'язання метеорологічних питань.

У грудні 2012 року Україна втратила зв'язок зі своїм малогабаритним космічним апаратом ДЗЗ «Січ-2». Його наступна модифікація — «Січ-2-1» уже не перший рік розробляється в межах Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України.

На початку лютого Олег Уруський повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив вивести на земну орбіту український супутник «Січ 2-30» (колишній 2-1) до кінця 2021 року — року тридцятиріччя незалежності країни.

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Автор: Катерина Комолова