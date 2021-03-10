Поки що Instagram Lite можуть скачати лише користувачі Android.

Компанія Facebook запустила полегшену версію додатка Instagram для Android — Instagram Lite.

Додаток збереже основні функції та запрацює більш ніж у 170 країнах світу, повідомляється в блозі Facebook.

«Від сьогодні люди з більш ніж 170 країн зможуть завантажити Instagram Lite в Google Play Store, щоб отримати високоякісний досвід роботи з Instagram, незалежно від того, яким інтернетом або пристроєм вони користуються. Скоро ми запустимо додаток по всьому світу», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожInstagram ввів функцію Live Rooms для групових прямих трансляційНа відміну від оригінального додатка, який займає близько 35 МБ пам'яті, для Instagram Lite потрібно лише 2 МБ.

У полегшеній версії розробники позбулися деяких функціональних і дизайнерських рішень. Наприклад, в ній немає фільтрів доповненої реальності та функції покупок.

Також у додатку відсутня темна тема, проте розробники обіцяють незабаром її додати.

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Переклад: Катерина Комолова