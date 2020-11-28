МВС попереджає про новий вид телефонного шахрайства, який стає популярним.
Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у Facebook.
«Новий вид шахрайства - в Телеграмі ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» - йдеться у повідомленні.
У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.
Поради як не стати жертвою шахраїв в інтернеті від МВС:
- Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.
- Не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.
- Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.
- Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.
У разі, якщо ви все-таки стали жертвою інтернет-шахраїв, вам потрібно звернутися в поліцію. Також у МВС радять встановити у месенджерах подвійну аутентифікацію.
«Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку "зламали", необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях», - наголошують у МВС.
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