На створення консолі інженера надихнули обмеження локдауну.

Іспанський інженер Мануель Лусіо Далло зібрав для своєї бабусі спеціальний пристрій для зв'язку в Telegram, оскільки вона не може впоратися з сучасними смартфонами.

Як повідомляє The Verge, пристрій під назвою Yayagram являє собою велику консоль з мікрофоном. Для відправки повідомлення користувач вставляє спеціальний провід в роз'єм з ім'ям одержувача, затискає кнопку і промовляє своє повідомлення. Це повідомлення йде в месенджер - як звичайний войс меседж.

А коли оператор Yayagram отримує текстове повідомлення, воно роздруковується на компактному принтері.

Сам винахідник активно ділиться своїм досвідом і фотографіями пристрою в своєму Twitter.

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При всій своїй простоті пристрій не є повністю аналоговим - він побудований на чіпі Raspberry Pi 4, використовує Python та кілька програмних бібліотек.

У спілкуванні з журналістами винахідник пристрою пояснив, що його бабусі 96 років, вона живе з його батьками в Бургосі. Жінка страждає від проблем зі слухом, що робить телефонні та відеодзвінки проблематичними.

На створення консолі інженера надихнули обмеження локдауну - більшість онуків жінки живуть далеко і не можуть відвідувати її.

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Автор: Дмитро Захаров