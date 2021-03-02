Прадавні ножі, козацькі хрести й дорогоцінні монети знайшли під час будівництва траси на Дніпропетровщині.

У Дніпропетровській області під час будівництва дороги знайшли старовині артефакти.

У Службі автомобільних доріг представили понад дві тисячі артефактів, найстарішому з яких понад п'ять тисяч років, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Старожитності археологи знайшли під час будівництва траси на Київ, натрапивши на давні поселення. Знайдені експонати датуються від епохи Бронзи й до позаминулого століття. За словами археологів, у цих місцях споконвіку проходили торговельні шляхи.

Побачити все можна протягом тижня безкоштовно, а потім артефакти передадуть до історичного музею. Експертизи тривають, тож вчені пророкують видатні відкриття.

"Будівництво дозволило зняли великий шар землі. Тобто, воно відкрило саме ті ділянки, до яких до того неможливо було навіть докопатися, бо треба було копати приблизно два-три метри, щоб дійти до того культурного шару", - розповідає керівник Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Олександр Коломійцев.

"Матеріали з цих поселень, з цих розкопок дають нам набагато більше інформації, ніж поховальні пам'ятки, стосовно способу життя тих людей. Вони, можливо, не такі яскраві, як, наприклад, якісь коштовності з курганів. З точки зору реконструкції, господарства, способу життя - це без перебільшення унікальні експонати", - додає начальник дніпровської експедиції охоронної археологічної служби України Дмитро Тесленко.

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Автор: Олександр Топчій