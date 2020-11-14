Зловмисники розсилали фішингові листи й видавали себе за представників ВООЗ.

Хакери з Росії і Північної Кореї в останні місяці неодноразово здійснювали кібератаки на компанії, що розробляють вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомили експерти корпорації Microsoft, передає DW.

За їхніми відомостями, зловмисники намагалися отримати доступ до облікових записів співробітників фірм.

Учасники угруповання Strontium (інші назви - Fancy Bear і APT28), яку пов'язують із Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), діяли методом повного перебору паролів, а хакери з КНДР розсилали фішингові листи, пояснили в Microsoft.

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За їхніми даними, кіберзлочинці з Zinc представлялися фахівцями з підбору персоналу, а учасники угруповання Cerium видавали себе за представників Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Об'єктами уваги хакерів стали 7 "провідних фармацевтичних компаній" в Індії, Канаді, США, Франції та Південній Кореї, повідомили в американській корпорації, не назвавши конкретні підприємства.

Всі фірми поставлені до відома, а постраждалим від успішних дій кіберзлочинців запропонована допомога, підкреслили в Microsoft.

"Ми вважаємо подібні атаки неприйнятними і вважаємо, що цивілізованому суспільству слід засудити їх", - зазначили американські експерти.

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Автор: УНІАН