Картину робота Софії продали на аукціоні / фото REUTERS
На американському аукціоні за майже 700 тисяч доларів продали картину від робота Софії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, картину створили у цифровому форматі НФТ, тобто у вигляді унікального цифрового запису, який підтверджує авторство. А отже - його неможливо підробити.
"Я так пишаюся тим, що стала частиною цієї творчої діяльності", - заявила робот.
Хто саме придбав картину гуманоїда - поки таємниця.
Новини світу: як робот Софія відреагувала на продаж власної картини
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