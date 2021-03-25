Картину вдалося продати за майже 700 тисяч доларів.

На американському аукціоні за майже 700 тисяч доларів продали картину від робота Софії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, картину створили у цифровому форматі НФТ, тобто у вигляді унікального цифрового запису, який підтверджує авторство. А отже - його неможливо підробити.

"Я так пишаюся тим, що стала частиною цієї творчої діяльності", - заявила робот.

Хто саме придбав картину гуманоїда - поки таємниця.

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Автор: Катерина Лиманська