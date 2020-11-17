Неоціненне відкриття китайські вчені зробили в ході розкопок стародавніх гробниць. Подібне відкриття зробили археологи вперше.

На північному заході Китаю в стародавній гробниці віком 1300 років знайшли справжні твори одного з найбільших в Піднебесній майстрів каліграфії.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

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Як повідомляється, безцінне відкриття китайські вчені зробили в ході розкопок древніх гробниць, які датуються періодом з 581 по 907 роки.

Попри те, що ці пам'ятники культури серйозно постраждали від рук розкрадачів гробниць, археологи знайшли там мідні монети, керамічні похоронні статуетки, посуд та інші похоронні предмети.

На основі знайдених кам'яних плит з вигравіюваними написами було виявлено, що три усипальниці належали знатному роду Юань. Зокрема, гробниця подружньої пари Юнь Дацяня і Ло Ваньшунь має 35,8 м в довжину і 9,5 м в глибину. Виявлені в ній написи на епітафіях були ідентифіковані як роботи знаменитого каліграфа.

На верхній плиті є 16 ієрогліфів, висічених в стилі чжуаньшу, а на нижній - 728 ієрогліфів в стилі середньошвидкісного письма кайшу. Обидві плити мають квадратну форму з довгої сторони 51,4 см.

"Знахідка є втіленням тонкого і вишуканого каліграфічного письма раннього періоду життя Янь Чженьцина. Подібне відкриття зробили археологи вперше", - йдеться в повідомленні.

Янь Чженьцин: що про нього відомо

Янь Чженьцин - видатний політичний діяч і каліграф танської імперії.

Твори Янь Чженьцина в стилях кайшу і сіншу особливо цінують знавці мистецтва.

Ім'ям Янь Чженьцина названий один з найпопулярніших в Китаї стилів каліграфії - яньті.

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Автор: УНІАН