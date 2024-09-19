Вплив є невеликим, навіть у порівнянні з незначними наслідками гігантських землетрусів, але досить суттєвим як для структури, створеної людиною.

Китайська гребля "Три ущелини" – найбільша у світі гідроелектростанція – є справжнім гігантом інфраструктурного проекту. І ідея про те, що вона настільки велика, що впливає на обертання Землі, насправді не така вже й безглузда, пише IFLScience.

Розташована в центральній китайській провінції Хубей, дамба "Три ущелини" перегороджує найдовшу річку Євразії – Янцзи. Вона використовує потік води з трьох прилеглих ущелин – Кутанся, Уся і Сілінся – для обертання турбін і виробництва електроенергії.

Заяви про її здатність змімювати обертання Землі, схоже, з'явилися після публікації NASA у 2005 році, в якій досліджувалося, як катастрофічний землетрус і цунамі в Індійському океані у 2004 році вплинули на цей процес. У ній пояснюється, як зміна розподілу маси на Землі може мати дуже малий вплив на момент інерції планети – поняття у фізиці, яке описує, наскільки важко обертати об'єкт навколо заданої осі. Це те саме явище, яке пояснює, як ковзаняр може збільшити швидкість свого обертання, підтягуючи руки ближче до тіла.

Відео дня

Аналогічно, обертання Землі може змінюватися після землетрусу через рух тектонічних плит. Вчені NASA показали, що саме це сталося в 2004 році після землетрусу в Індійському океані. Похитуючи сейсмічну структуру планети, землетрус змінив розподіл її маси і зменшив тривалість доби на 2,68 мікросекунди.

Теоретично, масивний зсув води може зробити те саме. У дописі 2005 року доктор Бенджамін Фонг Чао, геофізик з Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА, пояснює, що гігантська китайська дамба здатна утримувати 40 кубічних кілометрів води. За його підрахунками, таке переміщення маси збільшить тривалість доби на 0,06 мікросекунди і змістить положення полюсів Землі приблизно на 2 сантиметри. Це небагато, навіть у порівнянні з незначними наслідками гігантських землетрусів, але досить суттєво для структури, створеної людиною.

Люди впливають на обертання Землі й іншими способами. Подібний ефект зараз спричиняють зміни клімату та їхній вплив на розподіл маси Землі. Зі зростанням температури полярні льодовики тануть, а рівень тропічних морів підвищується, що призводить до того, що на екваторі планети збирається більше маси, ніж на її полюсах. У свою чергу, ми відчуємо уповільнення обертання Землі і дуже незначне збільшення тривалості дня.

Цей ефект є незначним для нашого повсякденного сприйняття життя на планеті Земля, але він може призвести до плутанини в роботі надточних пристроїв для вимірювання часу, таких як атомний годинник. Ця проблема призвела до того, що деякі вчені стверджують, що впродовж наступного десятиліття світ повинен буде враховувати від'ємну високосну секунду – тобто хвилину з 59 секундами – впродовж наступного десятиліття.

Інші наукові відкриття

Учені довели, що давні сонячні бурі могли б катастрофічно вплинути на Землю зараз. За їхніми підрахунками, на Землі за весь час сталося щонайменше чотири руйнівні магнітні бурі. У наш час екстремальні сонячні бурі також можуть порушувати передачу електроенергії, роботу супутників і навіть впливати на інтернет.

Крім того, дослідники вважають, що у Землі колись могло бути кільце, як у Сатурна. Кільце могло відкидати тінь на планету і викликати екстремальне глобальне похолодання.

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