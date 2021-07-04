Китайські космонавти місії "Шеньчжоу-12" Лю Бомін і Тан Хунбо вийшли у відкритий космос з модуля "Тяньхе" нової космічної станції КНР.
Про це повідомляє "Сіньхуа", посилаючись на Канцелярію програми пілотованої космонавтики Китаю.
Зазначається, що астронавти вийшли в космос в скафандрах нового покоління "Фейтянь". За межами житлового модуля вони виконали ряд завдань, включно з установкою утримуючих пристроїв для екіпажу і позакорабельного робочого майданчика на механічному важелі. Механічний важіль дозволить астронавтам продовжити роботу зі збірки позакорабельного обладнання станції.
Третій член екіпажу, Нє Хайшен, сприяє роботі з борту основного модуля.
Китай будує нову космічну станцію
17 червня в Китаї стартувала місія "Шеньчжоу-12" - троє астронавтів були успішно відправлені на базовий модуль нової космічної станції КНР.
Для Китаю це перший пілотований космічний пуск за майже 5 років. Якщо все піде за планом, три астронавти проведуть на борту орбітального модуля «Тяньхе» 3 місяці, проводячи тестування і налаштування систем.
Читайте такожУ США продають квитки на польот у стратосферу по $125 тисяч
Командир екіпажу Нє Хайшен (Nie Haisheng) на прес-конференції перед польотом розповів, що астронавти будуть перетворювати орбітальний модуль в «космічний будинок» і проводити перевірку ключових технологій.
Місія "Шеньчжоу-12" - третій з 11 космічних пусків, які потрібні для завершення побудови нової орбітальної станції. За планами Пекіна, вона має бути готова до 2022 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram