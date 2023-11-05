Меркурій, найближча до Сонця планета, здійснює повний оберт за 88 днів. Найдальша від Сонця планета, Нептун, здійснює один оберт навколо Сонця за 165 років.

Найкоротший рік у Сонячній системі за Меркурієм. Він триває 88 земних днів. Найдовший - у Нептуна - 165 земних років.

Планети Сонячної системи постійно рухаються по своїх орбітах і обертаються навколо своїх осей. Всі планети обертаються навколо Сонця. Але час, потрібний для одного оберту навколо нашої центральної зірки, різний, пише Astronomy. Деяким планетам для цього потрібні дні, а деяким століття.

Як довго триває рік на кожній з планет в земних днях:

Відео дня

Меркурій - 88 днів;

Венера - 225 днів;

Земля - 365 днів;

Марс - 687 днів;

Юпітер - 4331 день або 12 земних років.

Сатурн - 10747 днів або 29,4 року.

Уран - 30 589 днів або 84 роки.

Нептун - 59 800 днів або 165 років.

Роки на інших планетах вимірюються тропічним роком Землі, який триває близько 365 сонячних днів; один сонячний день - це час, за який наша планета обертається повністю навколо своєї осі, що вимірюється положенням сонця над даною точкою. Рік вимірюється тим, скільки часу потрібно планеті на оберт навколо Сонця, а один повний оберт так і називається обертом.

Усі планети та інші небесні тіла Сонячної системи також роблять це, але з різною швидкістю. Газові гіганти Юпітер і Сатурн, а також крижані гіганти Уран і Нептун обертаються швидше, ніж Земля, Марс, Венера і Меркурій. Швидкість обертання кожної планети, частково, залежить від того, як вона сформувалася з протопланетного диска, що оточує Сонце. Але чому швидкість обертання планет-гігантів настільки вища, вчені поки не змогли з'ясувати.

Третій закон руху Кеплера пояснює, що час, необхідний планеті для здійснення оберту, пов'язаний з її відстанню від Сонця. Планети, що знаходяться далі від нього, повинні проходити довші шляхи, оскільки вони обертаються і рухаються повільніше, оскільки гравітаційний вплив Сонця зменшується з відстанню. І навпаки, планети, розташовані ближче до Сонця, рухаються швидше і відчувають більший гравітаційний вплив з боку нашої зірки.

Наприклад, Меркурій, найближча до Сонця планета, здійснює повний оберт за 88 днів. Найдальша від Сонця планета, Нептун, здійснює один оберт навколо Сонця за 165 років.

Планети також не рухаються з постійною швидкістю на всій своїй орбіті. Це пов'язано з тим, що орбіти планет не ідеально круглі, а трохи еліптичні. Другий закон руху Кеплера стверджує, що коли планета знаходиться ближче до Сонця на своїй орбіті, вона рухається швидше, ніж коли вона знаходиться далі від сонця.

Меркурій обертається навколо своєї осі дуже повільно і робить один оберт за 59 земних днів. Однак його орбіта навколо Сонця швидша порівняно з іншими планетами. Меркурій обертається навколо Сонця кожні 88 земних днів. Але здається, що Сонце дивно рухається по небу Меркурія, оскільки швидкість планети змінюється залежно від того, де воно знаходиться на своїй еліптичній орбіті навколо Сонця. Отже, один сонячний день, або повний цикл день-ніч, займає на Меркурії близько 176 земних днів.

Венері - найгарячішій планеті Сонячної системи потрібно близько 225 днів, щоб зробити один оберт навколо Сонця. Венера обертається дуже повільно і, здається, обертається ретроградно або за годинниковою стрілкою – на відміну від більшості планет, які обертаються проти годинникової стрілки або вперед, в тому ж напрямку, в якому вони рухаються по своїх орбітах. Венері потрібно 243 земних дня, щоб зробити один оберт навколо своєї осі.

Землі потрібно рівно 365,25 днів, щоб здійснити один повний оберт навколо Сонця. Земля обертається навколо своєї осі кожні 23,9 години.

Один рік на Марсі дорівнює 687 земним дням або 1,88 рокам. На Марсі сонячні дні називаються солами, а один рік також дорівнює 669,6 сола. Обертання Марса подібне до обертання Землі і робить один оберт кожні 24,6 години.

На Юпітері дні дуже короткі. Планеті потрібно трохи менше 10 годин, щоб зробити один оберт. Однак через віддаленість Юпітеру потрібно 12 земних років, щоб пройти один рік. Світлу Сонця, щоб досягти Юпітера, потрібно близько 43 хвилин, а сонячному світлу, щоб досягти Землі - всього 8 хвилин.

Відразу за Юпітером з другим найкоротшим днем знаходиться Сатурн, який здійснює оберт кожні 10,7 земних годин. Сатурн здійснює одну подорож навколо Сонця кожні 10 756 днів або 29,4 року. Через нахил осі Сатурна на 26,7° кут, під яким ми спостерігаємо кільця Сатурна, з часом змінюється.

Один рік на планеті Уран може тривати ціле життя! Урану потрібно близько 84 земних років, щоб здійснити повний оберт навколо Сонця. Однак один день на планеті проходить всього за 17,2 години. Як і Венера, Уран обертається ретроградно або проти годинникової стрілки.

Один день на Нептуні займає близько 16 земних годин. Його подорож навколо Сонця триває трохи більше 165 земних років або 59 800 земних днів. Вісь Нептуна нахилена під кутом 28,3°, тому на ньому спостерігаються пори року. Однак, оскільки рік такий довгий, кожен із чотирьох сезонів триває понад 40 років.

Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи протягом 76 років, з 1930 по 2006 рік. У 2006 році Міжнародний астрономічний союз перекваліфікував Плутон як карликову планету. Всього зараз існує п'ять визнаних карликових планет. Один рік на Плутоні дорівнює 248 земним рокам, а доба триває 153,3 земних години (трохи більше 6 земних діб).

Дослідження космосу

Вчені та астрономи постійно дивують космічними відкриттями. Так, зовсім недавно астрономи, які вивчають дані космічного телескопа"Кеплер", виявили нову систему з семи "палючих" планет, що обертаються навколо далекої зірки, яка більша і гарячіша за Сонце.

Вас також можуть зацікавити новини: