Існує ймовірність, що на Землю можуть обрушитися ще потужніші сонячні бурі.

Найактивніша і найнебезпечніша фаза сонця - сонячний максимум - у самому розпалі і може тривати щонайменше рік. Офіційне підтвердження стало великим сюрпризом з огляду на те, що дослідники зазвичай утримуються від подібних заяв, поки ця активна фаза не почне спадати, пише LiveScience.

Як повідомляється, представники НАСА, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і Міжнародної групи з прогнозування сонячного циклу (SCPP) підтвердили, що сонячний максимум уже почався. Вони припускають, що він міг початися ще два роки тому. Вчені також зазначили, що сонячна активність, імовірно, залишиться високою ще близько року.

Повідомляється, що сонячна активність може збільшитися ще сильніше в найближчі місяці. За прогнозами вчених, це призведе до більш яскравих полярних сяйв і руйнівних сонячних бурь на нашій планеті.

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Як пише видання, 2024 рік уже продемонстрував деякі потенційно рекордні рівні сонячної активності. Наприклад, у серпні кількість видимих сонячних плям на поверхні Сонця досягла 23-річного максимуму.

Кількість сонячних спалахів класу X - найпотужніших вибухів, які може спричинити Сонце - також виявилася рекордною в сучасній історії (з 1996 року).

Як повідомляється, існує ймовірність, що на нашу планету можуть обрушитися ще потужніші сонячні бурі, які можна порівняти з подією Керрінгтона 1859 року. Такі спалахи можуть вплинути на наземну інфраструктуру, спричинити масові вимкнення радіозв'язку і навіть призвести до падіння супутників.

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси, заряджені частинки спрямовуються до Землі, взаємодіючи з її магнітосферою. Ці явища можуть спричиняти зміни в роботі радіозв'язку, навігаційних систем і навіть впливати на самопочуття людей, особливо метеочутливих. Магнітні бурі найчастіше спостерігаються під час сонячного максимуму, який повторюється приблизно кожні 11 років.

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