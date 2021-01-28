В останній місяць зими не очікується сильних сплесків.

Магнітні бурі - це збурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до пари діб. Геомагнітні бурі можуть мати різну інтенсивність. Вони впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми із самопочуттям у людей.

Коли в лютому будуть магнітні бурі

У лютому не очікується сильних магнітних бур. Невеликі сплески геомагнітної активності очікуються 1, 2, 7, 8 і 20 лютого, але бурі не передбачається. Однак прогноз на такий термін неточний і може змінитися.

Вплив магнітних бур на людину

Магнітні бурі найсильніше впливають на літніх і метеочутливих людей, а також вагітних жінок. Під час геомагнітної активності людина може відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, безсоння, болі в м'язах і спині, загострення хронічних захворювань.

Щоб захиститися від впливу сонячної активності, дотримуйтеся простих правил.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Лягайте спати раніше.

Не пийте каву, алкоголь і енергетики в небезпечні дні.

Постарайтеся не нервувати і виключити джерела стресу.

Відмовтеся від жирної і смаженої їжі, пийте трав'яний і зелений чай.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - зверніться до сімейного лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова