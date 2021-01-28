Магнітні бурі - це збурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до пари діб. Геомагнітні бурі можуть мати різну інтенсивність. Вони впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми із самопочуттям у людей.
Коли в лютому будуть магнітні бурі
У лютому не очікується сильних магнітних бур. Невеликі сплески геомагнітної активності очікуються 1, 2, 7, 8 і 20 лютого, але бурі не передбачається. Однак прогноз на такий термін неточний і може змінитися.
Вплив магнітних бур на людину
Магнітні бурі найсильніше впливають на літніх і метеочутливих людей, а також вагітних жінок. Під час геомагнітної активності людина може відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, безсоння, болі в м'язах і спині, загострення хронічних захворювань.
Щоб захиститися від впливу сонячної активності, дотримуйтеся простих правил.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Лягайте спати раніше.
- Не пийте каву, алкоголь і енергетики в небезпечні дні.
- Постарайтеся не нервувати і виключити джерела стресу.
- Відмовтеся від жирної і смаженої їжі, пийте трав'яний і зелений чай.
- Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - зверніться до сімейного лікаря.
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