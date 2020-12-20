Магнітні бурі - це коливання геомагнітного поля Землі, які тривають від декількох годин до декількох діб. Ці сплески можуть порушувати роботу систем зв'язку і негативно впливати на самопочуття.
На вихідних очікується досить сильний сплеск сонячної енергії, що може відбитися на самопочутті метеочутливих людей і володарів хронічних хвороб.
Коли буде магнітна буря
Невеликі збурення магнітного поля очікуються в понеділок, 21 грудня, і у вівторок, 22 грудня. Хвилювання будуть досягати 4 рівня. Магнітної бурі не передбачається, проте метеочутливі люди можуть мати проблеми із самопочуттям.
Як захиститися від впливу магнітних бур
Під час магнітної бурі метеочутливі, літні люди, власники хронічних захворювань і вагітні жінки можуть стикатися з наступними симптомами: слабкість, головний біль, запаморочення, нудота, сонливість, порушення апетиту, біль у м'язах і спині, загострення хронічних захворювань.
Щоб захиститися від наслідків магнітної активності, дотримуйтеся простих правил:
- напередодні бурі спите не менше 8 годин;
- відмовтеся від смаженої і жирної їжі;
- не вживайте каву, енергетики, алкоголь і сигарети;
- гуляйте на вулиці не менше 1 години на день;
- не нервуйте, усуньте джерела стресу.
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